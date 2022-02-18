Алоизий Фоздайк о мировом сатанинском контроле

Я рассказывал плебсу, что должно произойти: экономический и социальный коллапс, потеря прав и свобод человека, сокращение населения и будущее для выживших (сливок из грязи).

Я также советовал покупать серебро с клеймом веса/чистоты, которое можно держать в руках, по причинам, которые я не буду повторять. Те из ваших читателей, кто покупал золото, окажутся в очень затруднительном положении, но они разберутся с этим в свое время.

Задолго до того, как вы опубликовали комментарии Эдварда Дауда о финансовых концах, я говорил об этом и многих других истинах. Я заявил, что Дональд Трамп был Арлекином задолго до того, как об этом узнала вся чернь. Его роль была предсказана нам. (Арлекин = шут, хм).

Поэтому позвольте мне сказать вам следующее: когда Виндекс (от латинского мститель, палач) быстро появится в Своей славе, овцы будут стекаться к нему, потому что это наш план игры, и все уже готово.

Вакцины были основаны на посвященном толковании Апокалипсиса Святого Иоанна Богослова, глава 13, стихи 16-18.

Мы стараемся основывать наши действия на библейских пророчествах, потому что так легче изменить морфическое поле. И когда вы примете знак зверя, ваш «любящий» Бог не спасет вас — это сделает только сатана.

Пока будущие мертвецы пытались угадать, какая команда победит в «Моя кухня воняет», мы работали над физическим проявлением наших божеств. Скудоумцы молятся, а мы изменяем мир. И даже если они не вакцинируются, экономика убьет их.

Страны Австралия, Новая Зеландия и Канада станут китайскими специальными экономическими зонами, потому что для исправления многочисленных колониальных проблем их политикам придется разрушить политические системы, дающие им власть.

По этой причине передача власти происходит на автопилоте, поскольку овцы никогда не понимали ни экономики, ни того, как работают их собственные политические системы.

Что такое документ о назначении наместника?

Сатана — прекрасный системщик! (Как вы думаете, почему был создан GoFundMe для дальнобойщиков?)

Что сделала Америка в связи с экспансией Китая в Южно-Китайском море?

То же самое она сделает, когда будет захвачен Тайвань.

Сколько камер системы распознавания лиц по всему «свободному» миру? Болваны оплачивают тюрьмы для своих потомков.

Это век сатаны. То, что Бог может создать, сатана может разрушить!

Первоначально в этот век должны были доминировать белые расы; но их грубое невежество, безудержная глупость, беспардонное подчинение и преступная наглость привели к тому, что несколько десятилетий назад сатанинская ложа Альфа решила, что атеистические китайцы должны стать расой, которая сформирует новую глобальную империю — империю, которая будет существовать тысячелетия.

Вы ничего не можете сделать. Вы заплатили за бандитов в форме, их дубинки и пули. Не бойтесь, ведь впереди еще больше!

Желая вам всего самого лучшего, я остаюсь.