 

Рубль укрепился к доллару и евро

18.02.2022, 7:31, Новости дня
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Курс рубля в начале утренних торгов пятницы умеренно укрепляется к бивалютной корзине, курс доллара колеблется около 76 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу снижается на 28 копеек, до 76 рублей, курс евро – на 22 копейки, до 86,35 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,54%, до 92,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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