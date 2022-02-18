Рубль укрепился к доллару и евро

Курс рубля в начале утренних торгов пятницы умеренно укрепляется к бивалютной корзине, курс доллара колеблется около 76 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу снижается на 28 копеек, до 76 рублей, курс евро – на 22 копейки, до 86,35 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,54%, до 92,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».