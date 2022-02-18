 

Тимошенко призвала Зеленского заявить США об их обязанности списать долг Украины

18.02.2022, 6:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис должен поднять вопрос о списании внешнего долга Украины, сообщила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Зеленский и Харрис встретятся в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению Тимошенко, Зеленский «должен очень четко сказать, что такие-то позиции минских соглашений для Украины являются неприемлемыми». Кроме того, он «должен поднять вопрос» о «списании долгов Украины», сказала Тимошенко.

Она заявила, что «история мира знает множество примеров, когда в таких ситуациях списывались долги с государств». Тимошенко отметила, что внешний долг Украины составляет «приблизительно 52 млрд долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

«Это означает, что если мы имеем друзей в западном мире, то они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 млрд долгов», – сказала она, отметив, что Украина «как страна, которая имеет большой уровень доверия, ни в каком случае ни имеет право самостоятельно прекратить выплату внешних долгов», это «невозможно, это практически разрушение платежеспособности страны».

Тимошенко заявила, что 52 млрд долларов Украине сейчас необходимо использовать для создания собственной армии, чтобы «стать беспрецедентно сильной». По ее словам, президент Украины может также обсудить с США «обеспечение в достаточном количестве высокотехнологичным оружием». Она полагает, что «гаранты Будапештского меморандума обязаны сейчас дать» Украине «то оружие, в том количестве и той эффективности, которое необходимо».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были привиты – Ляшко

17.06 / Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но пока “конкретных шагов” не было

05.10 / Псаки потребовала от Китая прекратить давление на Тайвань

15.02 / В Саратове разрабатывают технологию изготовления полых шариков для подшипников

17.12 / При пожаре на строящемся корвете в Петербурге пострадали три человека

21.07 / Названы сроки строительства российских АПЛ с гиперзвуковым оружием

15.08 / “Талибан” захватил города Мазари-Шариф и Джелалабад

25.05 / Саакашвили назвал главную проблему на пути к реформам в Украине

24.11 / “Нарушил правила на перекрестке, где произошло ДТП с Зайцевой”. Куницкого оштрафовали на 340 грн

20.07 / “Циничное и демонстративное пренебрежение международного права”. МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в оккупированный Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика