Путин: Экономика РФ в 2021 году превысила докризисный уровень

Экономика РФ в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень, даже на фоне непростой глобальной ситуации, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

«На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. ВВП страны вырос на 4,6%. Отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Путина, «в отличие от многих ведущих экономик мира, РФ нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4% ВВП. Годом ранее у нас был зафиксирован дефицит в 3,8%».

«Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства. В текущем году такая позитивная динамика сохраняется: в январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее», – рассказал глава государства.

Он также подчеркнул, что «устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики, укрепления социальной сферы и поддержки российских семей».

Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%.