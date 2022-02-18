Могила, Кувалда и другие. 30 лет спустя

Суд отклонил апелляцию на арест Владимира Кулибабы, которого считают лидером крупнейшего преступного сообщества Питера. Как продолжаются криминальные войны, начатые еще в 90-х

Владимир Кулибаба, которого называют одним из лидеров крупнейшего организованного преступного сообщества (ОПС) Петербурга — «Могиловского» — был задержан 7 декабря 2021 года. Ему предъявили обвинение в заказе на убийство криминального авторитета Игоря Савина (Кувалда) и его охранника Кирилла Угольникова (на момент смерти был действующим сотрудником милиции), произошедшего в 1993 году. Вместе с Кулибабой были задержаны бизнесмены Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль. Первого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, второго водителем и соучастником.

Владимир Кулибаба. Фото: РИА Новости

Как пишет в своей книге «Именем братвы» известный знаток бандитского Петербурга Евгений Вышенков, убийство Савина, которое вменяют Кулибабе, могло быть местью за покушение на Константина Яковлева (Костя Могила), которое случилось незадолго до убийства Савина-Кувалды. По мнению Вышенкова, Савин пострадал за то, что не хотел делиться с Яковлевым.

— За год до проведения Игр Доброй воли в Санкт-Петербурге (прошли в 1994 году) питерские коммерческие структуры получили серьезные льготы на поставки в Россию импортного алкоголя, — рассказал Алексей Иванцов, в 1993 году служивший в только что организованном Региональном управлении по борьбе с организованной преступностью (РУОП) при ГУВД по Петербургу и Ленобласти. — Ввозить в Россию спиртное через Петербург стало очень выгодно, и бандитские группировки не могли обойти стороной столь прибыльный бизнес. Бывший мастер спорта по боксу Савин и его бригада считались частью «Могиловского» ОПС, возглавляемого Константином Яковлевым. И обязаны были отстегивать в общак сообщества 25% от своих доходов. И такая ставка была в какой-то мере льготной. Некоторые бригады заносили в общак до 80% своих доходов. И только лишь потому, что назывались «могиловскими».

Летом 1993 года фирма, которую «крышевала» бригада Савина, провернула бартерную сделку: в обмен на несколько составов леса (по другой версии — алюминия) они получили партию спиртных напитков.

Прибыль от сделки составила внушительную сумму. На бригаду Савина пришлось 877 тысяч долларов США. Из которых чуть более 200 тысяч необходимо было отправить в общак. А вот этого делать очень не хотелось.

31 июля 1993 года три бывших спортсмена (Абросимов, Наумов и Хацкевич) приехали в офис фирмы «Алмаз» на Варшавской улице. Костя Могила одним из первых среди братвы открыл собственный офис, тогда как другие предпочитали «решать вопросы» в ресторанах или гостиницах. Хацкевич, с автоматом Калашникова, остался у двери, двое остальных с пистолетами зашли в офис. Заявили охране, что они к Яковлеву от Паши Кудряша (Павел Кудряшов, один из лидеров «Малышевского» ОПС, с Костей Могилой их связывала давняя дружба), и их сразу пропустили. Наумов остался у двери, Абросимов зашел в кабинет Яковлева.

Яковлев в кабинете был не один, но отступать было поздно, и Абросимов открыл стрельбу. Сначала подстрелил бухгалтера, затем — охранника. Попытался достать Яковлева, но тот при первых же выстрелах упал под стол. Снаружи послышались голоса и топот бегущих ног. Наумов, стоявший в дверях, несколько раз выстрелил в набегавшую толпу и бросился к выходу. За ним последовали охранники. Увидев вывалившую толпу, Хацкевич, недолго думая, выпустил длинную очередь из автомата. Застрелив охранника и Наумова.

Абросимова скрутили и через некоторое время передали милиции. Где тот рассказал, что хотел просто набить морду Яковлеву за некий малозначительный конфликт. Но когда зашел в кабинет, его скрутили и избили. Затем раздалась стрельба, но кто стрелял, он не знает. Яковлев заявил, что, упав под стол, он ударился головой, потерял сознание и ничего не видел. В той среде не принято было привлекать к своим делам правоохранительные органы.

Информация — не доказательство, а кусты смородины

Абросимова признали виновным в убийстве и приговорили к 10 годам лишения свободы. То, что он действовал по чьему-то заказу, доказать не удалось.

— У нас была оперативная информация о том, что покушение на Костю Могилу заказал кто-то из его собственной братвы, — вспоминает Иванцов. — Но Абросимов утверждал, что заказчика не знает. Возможно, действительно не знал, иначе его бы нам не отдали. Говорил, что все переговоры вел Хацкевич. А тот пропал сразу после покушения. Уже много позже тех событий я узнал, что Хацкевича тоже повязали «могиловские». От него, скорее всего, они и узнали имя заказчика.

Игорь Савин был расстрелян 16 августа 1993 у дома 16 по улице Фрунзе. Машину Кувалды буквально изрешетили из двух автоматов. Правоохранительным органам не удалось найти свидетелей. Хотя в РУОПе и была оперативная информация, связывающая покушение на Костю Могилу с убийством Савина, но доказательств не было. В конце 1994 года дело об убийстве Игоря Савина было приостановлено. Чтобы возобновиться в сентябре 2021 года.

Тогда у правоохранительных органов Петербурга неожиданно появился некий тайный свидетель, который и рассказал, что именно Кулибаба заказал убийство Игоря Савина. На основании этих показаний 7 декабря были задержаны Владимир Кулибаба и Карпинский с Мотылем. В СМИ опять вспомнили «дела давно минувших дней» и назвали Кулибабу главным «силовиком» «Могиловского» ОПС.

— В Питер Кулибаба приехал из Одессы, — рассказал «Новой» Иванцов. — Поступил в физкультурный институт Лесгафта, но довольно быстро забросил учебу и занялся более денежными делами. В 1993-м ему было всего 24 года, но он уже был бригадиром. А вот утверждения, что в то время он занимался всеми силовыми акциями «могиловских», — полная чушь. На мой взгляд, вряд ли Костя Могила мог поручить ликвидацию Кувалды столь молодому парню. У него уже тогда имелись более опытные бойцы. Но в то же время Кулибаба стал подниматься по иерархической бандитской лестнице именно после убийства Савина. Вполне возможно, какое-то отношение к этому и имел.

Как уже отмечалось, убийство Кувалды благополучно пролежало в архиве более 25 лет, чтобы неожиданно воскреснуть в 2021 году.

— Тут не липа, а кусты смородины! Все вопиющая ложь! — выразил свое мнение по поводу предъявленных обвинений Кулибаба в Октябрьском районном суде 8 декабря 2021 года.

Защита обращала внимание, что, кроме показаний некоего неизвестного свидетеля, доказательств о причастности Кулибабы к убийству Савина у следствия не имеется.

— Там же не было надписи кровью: «Меня убил Кулибаба!» — возмущался адвокат и требовал отменить рассмотрение о мере пресечения. После чего просил любую меру, не связанную с содержанием под стражей. — Нет никакого смысла держать этого милого и хорошего парня под стражей… В конце концов, на голову любого бомжа можно надеть ведро, записать на пленку то, что тот говорит, и на этом основании посадить кого угодно.

— Я болею, в идеале для следствия я помру, — пояснил в суде Кулибаба. — 10 лет назад мы это уже проходили. Делом следователи не занимались и не занимаются. В день задержания кружили вокруг меня, как вокруг елки. Не надо делать из меня монстра и легенду криминального мира. Ваша честь, я даю вам слово, что скрываться и препятствовать не буду, выпустите меня, пожалуйста. Я два месяца проедаю государственные деньги, я не жалуюсь, здесь хорошо, вода горячая, кафель, люди милые, но я так и дома могу.

Судья Ирина Керро к словам защиты не прислушалась. Как не признала заслуживающим внимания хвалебные характеристики и семейные проблемы Кулибабы. Заявив, что если все это не помешало совершению преступления, то не может быть смягчающим обстоятельством.

— По сути дела судья уже определила нашего клиента в виновные, — пояснил «Новой» адвокат из бригады защиты Кулибабы. — Хотя на данной стадии — определения меры пресечения — судья не имеет права делать такие выводы. Мы обращали внимание, что на сегодняшний день у Кулибабы на иждивении несовершеннолетний сын-инвалид. А она заявляет, что это не мешало Кулибабе совершать убийство. И как мальчик мог фигурировать в деле 1993 года, если его тогда на свете не было?

Битва за общак

Про «10 лет назад» Кулибаба говорит со знанием дела. В августе 2012 года Владимир Кулибаба был полностью оправдан в деле об убийстве гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Хотя в суде обвинение и называло Кулибабу криминальным босом/авторитетом/бандитом и пр., все это отпало в вердикте присяжных.

Чечель был застрелен 24 апреля 2008 года на Фурштатской улице в Петербурге. Киллер дождался, когда гражданин выйдет из квартиры, в которой он проживал, и выпустил в Чечеля пять пуль из пистолета. После чего попытался скрыться. Не повезло — попал на камеры наружного наблюдения и был остановлен бдительным охранником. Личность киллера была установлена. Им оказался уроженец Кировска (Мурманская область) Александр Дружинин. На счету которого было не только убийство Чечеля, но и ряд других. Как в 90-х, так и в начале 2000-х. За что в 2009 году Дружинин и был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Дружинин сначала показал, что убийство Чечеля ему якобы заказал депутат Госдумы от ЛДПР Денис Волчек.

— К началу 2000-х империя Кости Могилы была строго структурирована, — вспоминает Иванцов. — За силовой блок, по нашим сведениям, отвечал Кулибаба. Рома Маршал (Роман Равилов, убит в июле 2003 года) занимался сырьевым направлением. Именно он пытался отнять у «Тамбовских» эксклюзив на поставки нефтепродуктов в Петербург. Денис Волчек занимался фармакологическим направлением. Курировал поставки лекарств по госконтрактам. По нашим данным, был замешан и в поставках синтетических наркотиков в Петербург. Но доказательств этому найти не удалось. После убийства Кости Могилы (расстрелян из двух автоматов в мае 2003 года в Москве) именно Волчек стал держателем общака «Могиловского» ОПС. Кулибабе это не могло понравиться. Мы ожидали разборок в стиле 90-х, но как-то они там все порешали, и войны не случилось.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Денис Геннадьевич Волчек, мастер спорта СССР по боксу, начинал в качестве водителя Константина Яковлева. В 1994-м они вместе учредили фирму «Сириус С», занимавшуюся поставками лекарств в Петербург. В дальнейшем Волчек возглавил фирму «РусМед» и фармакологический завод «Фармакон». Костя Могила прилюдно называл Волчека своим младшим братом и доверял ему следить за финансами ОПС. В 2002 году Денис Волчек был избран депутатом Законодательного собрания Петербурга. В 2007-м стал депутатом Государственной думы РФ по списку ЛДПР. В 2011-м был номером 1 в региональном списке ЛДПР и опять был избран в ГД. В 2016 году поссорился с Владимиром Жириновским и на выборы пошел от партии «Справедливая Россия». Полностью профинансировал предвыборную компанию «СР» в Петербурге в 2016 году, но в Госдуму не попал. В мае 2021 года Пресненским судом Москвы был признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен к трем годам заключения в колонии общего режима.

После убийства Кости Могилы его ОПС развалилось. Рому Маршала физически устранили. Многие склонялись к уходу под «Тамбовских», которые стали единственной грозной бандитской силой в Петербурге. А вот Кулибаба под «Тамбовских» идти не захотел. И попал под обвинение в убийстве.

Романтическая история

Вообще-то все было вполне логично: Саша Дружинин, штатный киллер банды Серикова (входила в сферу влияния «Могиловского» ОПС), застрелил недруга «Могиловской» группировки, представителя «Тамбовского» ОПС Вадима Чечеля. Охранное предприятие «Каскад», которым руководил Чечель, имело некое отношение к «тамбовским». Но почти сразу после убийства бывшего сотрудника ГИБДД (Чечель до ухода на «вольные хлеба» трудился в Госинспекции) возникла романтическая версия.

Оказалось, что Чечель влюбился в любовницу главы Олимпийского комитета, члена Совета Федерации Леонида Тягачева Марину Строганову, у которой действительно был сын, в метрике которого Тягачев числился в качестве отца. После убийства Чечеля Марина заявит, что Тягачев не был против ее отношений с Чечелем, и потому тут не стоит искать причинно-следственной связи.

А вот коммерческие дела могли привести к конфликту. Потому что после убийства Кости Могилы его империя хоть и распалась, но члены ОПС свои интересы пытались сохранить. Что было трудно, так как «тамбовцы» стали подгребать под себя интересы «могиловских».

— В 2008 году мы переживали очередное переформирование, — вспоминает бывший опер Иванцов. — А потому многое из того, что происходило в Питере, проходило мимо нас. Хотя у нас были наработки и версии по убийству Чечеля, но расследование сразу забрали в главк и нас к нему не подпускали. Изначально Кулибаба там не фигурировал. Он позже появился. Почему? Я могу лишь догадываться. Но из уст киллера Дружинина звучали две фамилии заказчика: Волчек и Кулибаба. Которые после смерти Кости Могилы претендовали на трон в империи «Могиловского» ОПС. Ни у одного занять этот трон не получилось. Но кошка между ними пробежала очень черная.

Напомним, что киллер Дружинин сначала заказчиком убийства Чечеля якобы назвал Волчека. И лишь через полгода поменял свои показания и заявил, что убийство заказал Кулибаба. Которого арестовали и предъявили суду присяжных. Но Владимира Кулибабу признали невиновным в убийстве Чечеля.

— Володя Кулибаба — человек добрый, но злопамятный, — говорит Иванцов. — Денис (Волчек) об этом прекрасно знает. Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что того самого свидетеля, по показаниям которого посадили Кулибабу, нашел именно Волчек. Который вот-вот выйдет на свободу. Ему выгодно, чтобы главный конкурент был за решеткой. А это значит, что противостояние продолжится. Ну а правоохранительные органы в данной ситуации лишь статисты.

Максим Леонов, специально для «Новой»

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