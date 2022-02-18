 

Зеленский заявил о бездарно составленных Минских соглашениях

18.02.2022, 5:52, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были «составлены бездарно» и поставили Киев и проигрышную ситуацию.

«Этот документ – Минские соглашения – не связан с войсками РФ на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», – сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».

Также глава страны заявил, что хотел бы от партнеров Киеве увидеть вклад в развитие украинской армии, так как будет «гарантией безопасности» для Европы.

«Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе», – добавил украинский лидер.

Напомним, Киев, страны Запада и Вашингтон обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Президент  США Джо Байден назвал позже конкретную дату – 16 февраля. 



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