 

ЕС начал искать способы защитить энергетику и банки от санкций против России

18.02.2022, 5:52, Новости дня
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Страны ЕС обсуждают возможные исключения из санкций, которые могут ввести против РФ в случае ее «вторжения» на Украину. В частности, в Европе хотят защитить энергетический и банковский секторы, сообщают источники.

Глава правительства Италии Марио Драги инициировал обсуждение вопроса об исключениях для энергетического сектора из некоторых обсуждаемых финансовых рестрикций. Кроме того, Германия и Италия хотят защитить свои банковские секторы в случае введения санкций. В частности, Италия предлагает ориентировать санкции ЕС на отдельных лиц, а не на широкие слои российской экономики, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg указывает, что переговоры о том, как ЕС смягчить влияние возможных санкций против РФ на страны Европы, начались на фоне заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о готовности пакета санкций против России. По словам Борреля, энергетика находится в центре этого пакета.



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