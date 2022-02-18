Минобороны России отчиталось о возвращении армии с учений

В Госдепе США заявили, что «деэскалации не заметили».

Минобороны РФ сообщило, что воинский эшелон с техникой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянной дислокации после завершения учений. Подразделения бригады материально-технического обеспечения ЗВО «завершили марш» протяженностью около 900 км и уже прибыли в пункт постоянной дислокации, передает ТАСС слова представителей Минобороны.

«Воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа начал движение в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах», — отчитались в ведомстве.

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Минобороны опубликовало видео, на котором видно движение большого количества бронетехники в заснеженной местности. В сообщении ведомства не уточнялось, где именно сняты эти кадры.

Скрин: видео Минобороны

В Госдепартаменте США тем временем заявили, что РФ продолжает увеличивать военные силы у границы с Украиной вместо того, чтобы отводить их оттуда.

«Мы этого [деэскалации] не заметили.

На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе [Украины] становится больше, а не меньше», — сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее министерство отчитывалось, что подразделения Южного и Западного военных округов также приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои гарнизоны.

СМИ со ссылкой на источники ранее писали, что данные разведки США называли 16 февраля «вероятной датой вторжения РФ в Украину». Помощники Байдена не подтвердили эту информацию официально, однако не исключили вероятность того, что «вторжение может начаться до окончания Олимпийских игр в Пекине» (20 февраля).

Однако посол РФ в США Анатолий Антонов говорил, что у РФ нет планов нападать на Украину. Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что РФ не хочет войны.

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