СМИ: Трусова устроила истерику после произвольной программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине, после произвольной программы устроила истерику, и заявила, что «никогда больше не выйдет на лед».

«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», – цитирует РИА «Новости» фигуристку.

Спортсменку настолько захватили эмоции, что она не стала аплодировать своей партнерше по тренировочной группе Анне Щербаковой, которая стала чемпионкой Олимпиады. Кроме того, Александра оттолкнула от себя тренера Этери Тутберидзе, пишет «СтарХит».

Позже она объяснила свои эмоции усталостью и разлукой с родными. «Просто захотела плакать и плакала. Я нахожусь уже три недели без мамы, без собак», – сообщила серебряный призер Олимпиады.

Ранее фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде.

Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Она выиграла «серебро» ОИ.