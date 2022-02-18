 

Зеленский заявил об отказе идти на прямые переговоры с ДНР и ЛНР

18.02.2022, 5:09, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском.

По словам украинского лидера, это ничего не решит, поэтому делать подобное бессмысленно.

«Мы же знаем, как проходит заседание «минских» подгрупп – с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят. Они могут сказать «да», а потом «нет». Наверное, они спрашивают разрешения. Но они фактически и юридически не субъект. Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» – сообщил он в интервью агентству «РБК-Украина».

В ходе общения с журналистами Зеленский также заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были составлены бездарно и поставили Киев и проигрышную ситуацию.

Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).



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