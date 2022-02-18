Питт обвинил Джоли в тайной продаже винодельни российскому бизнесмену

Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую супругу Анджелину Джоли, которая, по его словам, тайно продала совместное винодельческое хозяйство российскому бизнесмену, свидетельствуют судебные документы.

Летом Джоли попросила суд отменить запрет на продажу их совместных активов. В частности, речь шла о доле в компании Miraval Chateau по производству вина Nouvel во Франции. Осенью Питт согласился с тем, чтобы Джоли продала свою долю, если он лично одобрит кандидатуру покупателя, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Питт заявил, что уже через месяц узнал, что его бывшая жена без его согласия продала половину винодельческого хозяйства филиалу компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем Юрия Шефлера. По словам Питта, Джоли скрывала от него детали сделки. Он жалуется на то, что новый партнер внес хаос в управление винодельней. Питт хочет, чтобы продажу аннулировали, а также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт прожили вместе 10 лет и вступили в брак только в августе 2014 года, а в сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные. Актриса заявляла, что рассталась с Питтом «ради благополучия семьи». При этом в мае 2017 года Питт признался, что после того, как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков.