Мнение: О беде с этим американским долларом

И впрямь — беда. Причём не столько для американцев, сколько для россиян. Американский доллар, такой родной и привычный всем «бакс», в котором годами и десятилетиями русские люди видели защиту от проблем и нестабильности, теперь сам становится проблемой. И «наверху», и «внизу».

Головоломной проблемой.

Российские власти ломают голову, что же делать, если Россию «отлучат» от долларовой системы расчётов и сбережений. Это ведь только диванные патриоты могут кричать, мол, рублю это лишь на пользу и отказ от доллара не страшен. На самом деле, в российских банках остаётся ещё порядка 100 млрд долл. средств россиян. Из них 55,4 млрд долл. размещено на валютных вкладах, а остальное — на текущих счетах. Если Америка введёт свои «адские» #санкции, эта масса заокеанских денег резко вырастет в цене, возможно, кратно. А вот с выдачей её на руки владельцам возникнут проблемы.

Глава Минфина Антон Силуанов говорит, что даже в случае жёстких санкций все обязательства перед валютными вкладчиками будут выполнены. Но каков у Минфина план?

«мы обеспечим все депозиты, все расчеты с нашими вкладчиками, в том числе валютными, в этих банках. Для этого у нас достаточно валютной ликвидности, валютных резервов», — утверждает министр. Но вкладчикам нужен кэш, а получить его в условиях «адских» санкций банки не смогут ибо будут забанены.

Сейчас банкиры пытаются подстелить соломку. Они десятками тонн ввозят в страну наличную иностранную валюту, создавая запасы на случай жёстких западных санкций. Только вдекабре 2021 года ввоз валютного «кэша» в Россию составил 4,97 млрд долл. по данным ЦБ. Это четвёртый рекордный показатель в истории: больше долларов и евро бумажными банкнотами банки ввозили лишь на фоне паники марта 2020 года (6 млрд долл.) и в чёрные дни 2014-го (9,5 млрд долл. в марте и 10,1 млрд в декабре). Но всего этого ввоза может и не хватить в случае паники.

Также министр напомнил, что у России выстроен «финансовый щит» в виде больших ЗВР, низкого долга, бюджетного профицита и устойчивого бюджетного правила. Правда, забыл сказать, что значительная часть резервов, особенно в долларах, будет заморожена санкциями. Что касается низкого долга, то он низкий у правительства, а у банков, в том числе государственных, достаточно высокий. В условиях же упомянутого бана обслуживать его они не смогут. И это означает масштабный банковский #кризис в России.

Короче, одни беды с этими долларами! Может, их просто «взять и запретить» самим, заранее, как запретили хамон и пармезан? Да, это выстрел в ногу, контрольный, но зато громкий.

И ведь при нынешнем накале глупостей, на эту превентивную меру власти, которым не впервой грабить население, могут и решиться, не так ли?

—