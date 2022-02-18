Мнение: Здесь лежит Метродор
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Херсонесе во время очередных археологических раскопок откопали надгробие периода Римской Империи, с изображением римской погребальной скульптуры и эпитафией в стихах.
«(Здесь лежит) Метродор, (сын) Аполлонида. Прощай!
Меня, стелу (надгробие), воздвигли воспитатель (отец) и кормилица (мать)»
Херсонес продолжает радовать подобными находками – там еще копать и копать.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет