 

Мнение: Здесь лежит Метродор

18.02.2022, 4:33, Разное
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В Херсонесе во время очередных археологических раскопок откопали надгробие периода Римской Империи, с изображением римской погребальной скульптуры и эпитафией в стихах.

«(Здесь лежит) Метродор, (сын) Аполлонида. Прощай!
Меня, стелу (надгробие), воздвигли воспитатель (отец) и кормилица (мать)»

Херсонес продолжает радовать подобными находками – там еще копать и копать.

Источник: Colonel Cassad



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