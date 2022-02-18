Мнение: Здесь лежит Метродор

В Херсонесе во время очередных археологических раскопок откопали надгробие периода Римской Империи, с изображением римской погребальной скульптуры и эпитафией в стихах.

«(Здесь лежит) Метродор, (сын) Аполлонида. Прощай!

Меня, стелу (надгробие), воздвигли воспитатель (отец) и кормилица (мать)»

Херсонес продолжает радовать подобными находками – там еще копать и копать.

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