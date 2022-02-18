Великое одиночество Тутберидзе

Этери Георгиевна делает все для победы. Третью Олимпиаду подряд.



Этери Тутберидзе и Камила Валиева после выступления, 17 февраля 2022 года. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

24 февраля своенравной и внешне суровой, но светлой во всех смыслах предводительнице исполнится 48 лет. И это, по сути, все, что мы о ней знаем. Например, в Америке и Канаде про тренера, чьи фигуристки из года в год обыгрывают всех на льду, уже давно сняли бы кино. И художественное, и документальное. И книжек написали бы пяток. С картинками. И не пиара ради, а интереса. Но для нас изобретательница чемпионок, общающаяся с журналистами по большим праздникам, по-прежнему является загадкой. Ее называют Снежной королевой, но я бы сравнил ее с Мэри Поппинс. Потому что Этери, гражданка тоже вполне себе стильная и привлекательная, умеет точно так же притягивать чудеса. Она и прилетела к нам с «ветром перемен». Но об ее мытарствах и путешествиях чуть позже.

Незнакомка с пронзительными глазами явила миру «чудо с хвостиком» в 2014 году. Тогда Юлию Липницкую, которая своим «Списком Шиндлера» принесла команде золото сочинских Игр, расхваливали на каждом углу. А вот ее застегнутую на все пуговицы няню, дерзко ворвавшуюся в закрытую российскую ледовую тусовку, сразу же невзлюбили.

Мир фигурного катания — это змеиное царство. Выход отсюда — бесплатный. Но вот вход… А Этери пришла, увидела и победила.

Ревнивые коллеги по цеху (фамилии называть не будем) надеялись, что быстро завершившая карьеру Юля так и останется единственной удачей слишком гордой Тутберидзе. Но не тут-то было. Из «хрустальных» рукавов «белой вороны» выпорхнула двукратная чемпионка мира Женя Медведева, а потом и Алина Загитова, завоевавшая почетный титул в Пхенчхане-2018. От зависти многие специалисты едва не лопнули. А уж когда золотисто раскатились Алена Косторная, Саша Трусова и Анна Щербакова, отдельных злых и завистливых персонажей, уж простите, можно было уносить с площадки…

Юлия Липницкая и Этери Тутберидзе на чемпионате Европы по фигурному катанию 2014 года. Фото: John Berry / Getty Images

Причем бесились и бесятся даже далекие от тулупов и акселей люди. Вот позавчерашняя цитата футбольного комментатора Георгия Черданцева о красивом зимнем спорте: «Фигурное катание совершенно невозможно смотреть. Вообще ничего не понять, если не специалист. Зеленый квадрат, желтый. Почему? Тысячные (тысячные!) балла, то снимают, то начисляют. За что?» «Ну и что?» — спросит читатель. Да просто любящий футбол и промахнувшийся с тысячными баллами Черданцев, сам того не подозревая, намекнул на то, сколь сложно это «непрозрачное» искусство. И как мало за бортиком по-настоящему сильных тренеров. А уж великих… Вы же наверняка замечали, что у одного наставника на соревнованиях частенько выступают сразу несколько учеников. Причем иногда и из разных стран. Что говорит только об одном: «фигурный» коуч — профессия штучная. И добиваются успеха в этом скользком деле только самые-самые упорные.

Этери и была такой. С самого детства. Ее первый выход на московский каток ознаменовался падением. Дело обычное. Но вместо того, чтобы расплакаться, пятилетняя малышка шустро посеменила к тренеру и, схватившись за ее штанину, поднялась как по канату. Не обладая необходимыми данными, она упорно разучивала прыжки и пыхтела над дорожками шагов. Трещина в позвоночнике притормозит ее на три месяца. Травму залечили, но вытянувшуюся за это время на 20 сантиметров «неперспективную» Этери отправят в танцы. Она сменит полдюжины специалистов. Но не задержится ни у Чайковской, ни у Линичук, ни у Тарасовой. Несколько подиумов на этапах Кубка СССР и отказ Ильи Авербуха с ней кататься — самые главные спортивные воспоминания Тутберизде, которой в 18 лет предложат танцевать в русском балете на заокеанском льду. Она не хотела, но другого варианта хоть как-то задержаться в фигурном катании не было: стартовала перестройка, и занятия стали платными. «Я не посмела попросить денег у родителей. Они и так всю жизнь трудились», — признается позже тренер.

Этери Тутберидзе в детстве. Фото из соцсетей

Ее штатовский период потянет серий на 10. Америка повернется задом уже на границе, где добрую часть гастролеров завернут. Этери окажется в числе тех, кому повезет. Условно. Просочившихся к Колумбу чужаков водили обедать в баптистскую церковь. Ну как обедать — отсидевшим службу прихожанам выносили воду и бутерброды. Когда же вся группа собралась, наконец, вместе, выяснилось, что контракт с балерунами на коньках расторгнут. А дальше — чистый Голливуд!

Жившую в Оклахоме в здании для нищих Тутберизде «спасет» взрыв в соседнем здании и пожарный, который впоследствии поможет найти занятие по профилю.

Пострадавшим от теракта выплатят 1200 долларов. На эти деньги Этери и Николай Аптер купят машину-развалюху и рванут в Цинциннати, где их и возьмут в ледовое шоу. Четыре года стройная кудрявая красавица, которую полюбит публика, проведет в разъездах. А затем осядет в Сан-Антонио и начнет тренировать детей, старичков и всех-всех-всех. Не жизнь, а кайф. Однако молодого хореографа-балетмейстера со временем накрыла тоска: «Без драйва, адреналина и чистого спорта мне стало скучно…»

Последствия теракта в Оклахома-Сити, 1995 год. Фото: Robert Daemmrich Photography Inc / Sygma via Getty Images

И Тутберизде из солнечного и сытого края возвращается в хмурую Россию, где ее, естественно, никто не ждет. Она получала в родных школах отказ за отказом, хотя была готова практиковать даже бесплатно. Сжалившись, ее делегировали на надувной каток в Братееве, где квартировало шапито на льду. «Я благодарна тем людям, которые отправили меня на цирковую площадку. Я испытала громадное унижение и мечтала доказать, что они ошиблись…» — скажет впоследствии Этери Георгиевна. На доказательства мастерства у нее уйдет меньше пяти лет. Свою первую группу она наберет на катке «Серебряный», а затем скользнет с юными звездочками в «Хрустальный», где и начнет планомерно создавать целую империю.

Вкалывая с утра до вечера, она буквально реанимировала отечественное женское фигурное катание:

ее воспитанницы на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах принесли стране золотых медалей едва ли не больше, чем завоевали их предшественницы за сто лет.

Однако со званием заслуженного тренера РФ и ордена Почета классная руководительница «заслужила» от специалистов и кучу обвинений в свой адрес. Мол, ее суровая методика ломает неокрепшие организмы школьниц, чья взрослая карьера длится аккурат с 15 до 17 лет. И лично у меня ничего, кроме саркастической улыбки, подобный бред не вызывает. Я еще могу понять упреки в том, что Тутберидзе не делится с коллегами знаниями (хотя разве должна?). И «сочувствую» журналистам, которым она не раскрывает имя отца ее дочери. Но профессиональный спорт, друзья, это само по себе насилие над телом и душой. Будь то лыжи, теннис или плавание. А уж фигурное катание… Загляните в медицинские карты Ирины Слуцкой, Евгения Плющенко или Алексея Ягудина и найдите у них хоть один здоровый орган… Кто-то возразит: ребятки докатались до почтенного возраста, а птенчики гнезда Тутберидзе… Ну так изменилось время, а с ним и правила игры. Алина Загитова за полтора года выиграла все турниры и заработала рекламных контрактов на всю оставшуюся жизнь. Женя Медведева тоже не бедствует. Ну и зачем напрягаться дальше? Это — во-первых. А во-вторых, все претензии борцам за детское здоровье следует предъявлять родителям, которые стремятся вылепить из дочурок чемпионок и выстраиваются в очередь не перед народным катком на ВДНХ, а перед «хрустальным инкубатором». Разве Этери Георгиевна со своими верными оруженосцами — Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом — «издеваются» над фигуристками против их воли? Да помилуйте! Они колдуют только с теми, кто сам хочет. Спросите у Загитовой, если мне не верите. Да еще и берут обратно тех, кто плюнул им в спину. Это я о Косторной и Трусовой, отдохнувших годик в демократичной и безопасной школе Евгения Плющенко.

Этери Тутберидзе и Евгения Медведева во время Олимпийский игр в Пхенчхане, 2018 год. Фото: Maddie Meyer / Getty Images

…После короткой программы Трусова, к слову, занимала четвертое место. Анна Щербакова оказалась техничнее и удачливее и расположилась на второй строчке. А лидировала шикарная Камила Валиева, которая, несомненно, боролась со всем миром. Произвольные пекинские номера вы, уверен, смотрели сами. И наверняка порадовались олимпийскому золоту Анны Щербаковой и серебру Александры Трусовой.

Что тут скажешь? Великое одиночество Тутберидзе.

Андрей Успенский, корреспондент

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