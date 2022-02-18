Посол возмутился нежеланием США признать геноцид русских в Донбассе

Слова представителей властей США, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе, «вызывают возмущение и негодование», сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» – сообщил он, напомнив также о «трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными».

По мнению посла, «здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм». Он заявил, что «красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша», передает ТАСС.

Как указал Антонов, «главной геополитической целью США является оттеснение РФ как можно дальше на восток», для этого проводится «выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания». В результате США «предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой».

Антонов подчеркнул, что «на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены». По его словам, «в этом – залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в РФ как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.