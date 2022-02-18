ВАДА сочло доказательства невиновности Валиевой недостаточными

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что российская фигуристка Камила Валиева не предоставила достаточного количества фактических доказательств своей невиновности в употреблении запрещенного вещества.

ВАДА утверждает, что Валиева не дала полного объяснения о том, как в ее организм попало запрещенное вещество. По мнению агентства, это исключает основания для отмены временного отстранения. Так, указывается, что не были предоставлены рецепты или другие документы, подтверждающие употребление ее дедушкой соответствующего препарата.

Отметим, что, по мнению суда, Валиевой не хватило бы времени для предоставления достаточного количества доказательств, передает ТАСС.

Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Однако все обвинения со спортсменки были сняты. Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию за задержку в проверке допинг-пробы.