Мнение: О покушении на Путина

Вот интересно, а вы и правда были уверены, что ничего такого невозможно, тем более сейчас? Правда верили во все эти «рейтинги одобрения», политическую стабильность, сплочённую группу проверенных товарищей и прочий «Застой 2.0», вроде бы начисто исключающий необходимость сколько-нибудь радикальных методов? Верили, что все сидят-боятся и даже думать не смеют…?

Что ж, получите и распишитесь. Реальность для «верующих» всегда накатывает внезапно.

Благодаря новому суду над оппозиционером Алексеем Навальным широкая общественность узнала, что он — вовсе не «Враг государства номер один». А всего лишь — №7533. Официально. Это его порядковый номер в перечне физических лиц, причисленных в России к числу террористов и экстремистов.

Заодно было привлечено внимание либеральных масс к тому, что такой список в России существует. Тоже официально.

На сегодняшний день в нём почти 12 тыс. человек. Это больше, чем население какого-нибудь Торопца в Тверской области. Или Чаплыгина в Липецкой. Но чуть меньше, чем в незабвенных Петушках (Владимирская обл.). Целый российский город, не самый маленький, оказывается, составляют по численности «враги государства».

Среди фигурантов этого реестра — и стар, и млад. Почти два десятка несовершеннолетних, например. И 90-летняя бабушка Римма Ващенко. Трое подростков — Никита Уваров, Денис Михайлов и Богдан Андреев из Канска, все 2005 года рождения, — попали туда за увлечение игрой в Minecraft и нелепую попытку виртуально взорвать «Здание ФСБ», предварительно построенное в этой игре. Причину, по которой в список «врагов Путина» — а каждый террорист и экстремист, бесспорно, враг того, кто свою президентскую кампанию начал с борьбы против терроризма — 15-летний на сегодня Никита Клоков из Красноярска, вообще остаётся тайной за семью печатями. Наверное, что-то «не то» репостнул ВКонтакте.

А ещё полгода назад этот перечень состоял менее, чем из 10 тыс. чел. А теперь — на 20% больше. Не покладая рук трудятся товарищи…

И, собственно, вопросов тут два.

Так ли уж хорошо и стабильно в России при бессменном Владимире Путине, если списки «противников Режима™» растут, как на дрожжах?

А если компетентные органы сохранят свои «стахановские темпы», притягивая за уши любые поводы, то как скоро дойдёт дело до процессов по обвинению в покушении на Путина?

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