В Совбезе ООН по приглашению РФ выступила Монтян. Она озвучила тезисы российской пропаганды

Монтян на заседании российский представитель назвал “украинской активисткой гражданского общества”.

Украинское издание “Детектор медиа” проанализировало выступление Монтян и отметило, что она повторила ряд тезисов, которые распространяет российская пропаганда. В частности, о том, что Украина якобы не собирается выполнять Минские соглашения и хочет вернуть оккупированные территории силовым путем; что Украина является “колонией коллективного Запада”; о якобы произошедшем в Украине в 2014 году госперевороте; о том, что “люди, которые не собираются в Европу, в НАТО, которые против госпереворота, которые хотят жить в мире и дружбе с Россией и со всеми остальными странами, не то что абсолютно не представлены в украинской политике – они преследуются в уголовном порядке”. Также выступающая назвала украинские власти “киевским режимом” и призвала Запад “заставить” Украину выполнить Минские соглашения.

“Детектор медиа” пишет, что похожие тезисы фиксирует в пророссийских Telegram-каналах и в сообщениях сторонников Кремля в социальных сетях в последние недели.

В соцсетях обсуждают выступление Монтян в Совбезе.

Сопредседатель парламентской фракции “Европейская солидарность”, бывший член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook назвала Монтян “украинофобкой и провокаторшей” и напомнила, что гибридная война РФ против Украины продолжается.

“Выступающие послы благодарят “общественную активистку” Монтян за информацию. У меня вопрос к нашим дипломатам: как заблокировать подобные провокации? Почему мы не включили родителей детей из обстрелянных сегодня школ и садика?” – написала она.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/videos/553830955584024/

Нардеп призвала Совет нацбезопасности и обороны и Службу безопасности Украины “немедленно отреагировать”.

“СНБО и СБУ должны немедленно отреагировать на гибридное оружие, примененное против Украины на самой высокой международной площадке – в Совбезе ООН, где украинофобка Монтян лгала на весь мир о “преступлениях ВСУ”, “убийствах фашистами жителей Донбасса”, – написала она.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4819535044800937

Журналист Алексей Братущак заявил в Facebook, что Монтян “озвучивала российскую методичку”.

“Узнаете эту “украинскую активистку гражданского общества”, которая представляет Украину на заседании Совбеза ООН? Так ее представил председательствующий – представитель России. Это же Татьяна Монтян. Та, которая свободно ездит на оккупированные территории. И вот она сейчас будет выражать “нашу” позицию по выполнению Минских договоренностей”, – написал он.

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/5457859937576888

Бывший замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин заявил в Facebook, что выступление Монтян подтверждает, что она – агент российских спецслужб.

“Мне кажется, хорошо, что она выступила. Во-первых, это подтверждает тот факт, что она является агентом ФСБ. Во-вторых, это подтверждает тот факт, что в Украине такая свобода слова, что агенты ФСБ (включая [Руслана] Коцабу) не сидят на подвалах, а выступают в ООН. Что-то я не видел россиян, выступающих против российской агрессии. В-третьих, это доказывает тот факт, что Совбез ООН превратился в максимально маргинализированное место руками России… Вы бы еще шамана Габышева туда притащили “Путина изгонять”, – написал он.

https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/5056661901051818

Спикер бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган считает, что выступление Монтян может быть квалифицировано как госизмена.

“СБУ уже в поисках Монтян после ее участия в заседании Совбеза ООН со стороны России?” – написала она, прикрепив к посту текст ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена).

https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/7059384667468330

Украинский журналист и писатель, бывший узник террористов “ДНР” Станислав Асеев считает, что Украина на слова Монтян должна была рассказать о преступлениях РФ на Донбассе, в частности – о подпольной тюрьме “Изоляция”.

“Казалось бы, восьмой год в оккупации существует концлагерь. Десятки показаний о пытках, зафиксированные в отчетах ООН. Фото территории и орудия пыток. Главный палач концлагеря, который сидит у вас под замком и рассказывает, как в подвалах Донецка бросают провода на член. И все это происходит не когда-то, а прямо сейчас. И вот беспрецедентное обострение в мире из-за России. Заседание Совета Безопасности ООН – и ни слова об этом в ответ на спич товарища Монтян об украинских фашистах, которые убивают “народ Донбасса”. Вместо этого – цитата Евтушенко от господина [постпреда Украины при ООН Сергея] Кислицы, к которому несколько месяцев назад я лично приезжал на встречу в Нью-Йорке по вопросу пыток. И это в то время, когда так важно показать всему миру, чем есть Россия и кто здесь на самом деле фашист. И что печальнее – в то время, когда нас действительно все слушают”, – заявил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492592118944531&id=100045812423185

Контекст:

Монтян включена в базу сайта “Миротворец” как “пособник террористов и российских оккупантов”, “антиукраинский пропагандист”, “провокатор”, а также за “участие в актах гуманитарной агрессии против Украины”. По данным центра, она оказывает помощь боевикам и террористам, в том числе и юридическую, и “участвует в согласованных с боевиками информационных операциях против Украины”.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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