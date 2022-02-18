 

Мнение: Кто на самом деле отстоял Москву

18.02.2022, 3:48, Разное
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О фильме "Мария. Спасти Москву" про то, как Москву от вермахта иконами спасали.

Источник: Colonel Cassad



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