Зеленский: Украина не нуждается в иностранных военных

…на своей территории, так как это может спровоцировать агрессию РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается в иностранных военных. Об этом он рассказал в интервью «РБК Украина».

Итальянские и украинские военные. Фото: Служба распространения визуальной информации министерства обороны США

Украинский лидер считает, что это приведет к дестабилизации ситуации. «Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя «защищать», — сказал президент.

Он также добавил, что Киев благодарен западным партнерам за поддержку, и напомнил, что она в основном заключалась в поставках вооружений.

«Мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия — то будем не готовы», — дополнил президент.

На этой неделе Украина запросила у НАТО военную технику и оборудование на случай «масштабных чрезвычайных ситуаций различного характера, которые могут затронуть мирное население». Всего в списке 78 пунктов.

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Ранее Зеленский поручил увеличить численность сил территориальной обороны до 2 млн человек.

«Мы должны максимально увеличить количество наших военных, <…> которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости», — пояснил он.

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