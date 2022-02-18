 

Зеленский: Украина не нуждается в иностранных военных

18.02.2022, 3:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…на своей территории, так как это может спровоцировать агрессию РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается в иностранных военных. Об этом он рассказал в интервью «РБК Украина».

Итальянские и украинские военные. Фото: Служба распространения визуальной информации министерства обороны США

Украинский лидер считает, что это приведет к дестабилизации ситуации. «Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя «защищать», — сказал президент.

Он также добавил, что Киев благодарен западным партнерам за поддержку, и напомнил, что она в основном заключалась в поставках вооружений.

«Мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия — то будем не готовы», — дополнил президент.

На этой неделе Украина запросила у НАТО военную технику и оборудование на случай «масштабных чрезвычайных ситуаций различного характера, которые могут затронуть мирное население». Всего в списке 78 пунктов.

СЛУШАЙТЕ

День, когда не случилась война

Как живет Киев на фоне угрозы вторжения. Видеомост между Украиной и Россией

Ранее Зеленский поручил увеличить численность сил территориальной обороны до 2 млн человек.

«Мы должны максимально увеличить количество наших военных, <…> которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости», — пояснил он.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Диетологи назвали специю, очищающую кровь от лишнего сахара

13.07 / Доктор Йенс, Карасев и «Скуадра Адзурра»

30.08 / Ученые доказали пользу озеленения города для снижения сердечно-сосудистых болезней

20.09 / Столичная мэрия по ошибке опубликовала персональные данные пользователей приложения для доносов «Помощник Москвы»

20.07 / В Нанте задержали подозреваемого в умышленном поджоге собора

16.02 / К Земле приближается большой астероид

10.01 / “Не меняюсь только я”: Оксана Самойлова возродила семейное фото 2018 года

20.09 / Почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

27.06 / Балтфлот требует с губернатора Беглова 610 рублей за испорченную рынду

29.06 / Масштабы катастрофы на Таймыре вновь пытаются замалчивать вопреки закону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика