 

Путин поздравил Анну Щербакову с олимпийским золотом

18.02.2022, 3:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, отметив ее высокое мастерство и огромный творческий потенциал.

«Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за ваш труд, упорство и целеустремленность – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова – в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Медальная церемония награждения российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой по итогам личного турнира на Олимпийских играх в Пекине состоится 18 февраля.

Напомним, фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании и принесла сборной РФ пятую золотую медаль на играх в Пекине.



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