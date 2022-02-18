 

Мнение: Набег

18.02.2022, 3:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«В Кургане 16 февраля около 15:00 двое лиц, представившихся сотрудниками полиции из Кабардино-Балкарской республики, скрутили Вадима Попова, посадили в «Ладу» без номеров и увезли в неизвестном направлении», — сообщил сегодня Ura.ru отец похищенного Михаил Попов. По его словам, полицейские с Кавказа предъявили постановление следователя отдела МВД по Черекскому району КБР.

Кавказские эмираты переходят к традиционному набеговому хозяйствованию. Классическая экономика бедной периферии: набег и возвращение с добычей. Что лучше любых парадных отчетов говорит о двух вещах: критическом сдвиге обстановки на периферийных территориях и ползучем распаде страны на удельные княжества, улусы и эмираты. Распад идет как по территориальному, так и по корпоративно-отраслевому принципу, когда крупная корпорация по сути является хозяином той или иной территории, на которой не действуют никакие законы, кроме тех, которые устанавливает она.

И в это же время миллиарды сжигаются на военные упражнения окончательно свихнувшегося геостратега. Что будет он делать — знают только толпы насекомых в его голове. Но точно одно — к интересам страны это не будет иметь ни малейшего отношения.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Провидец рекомендовал Заворотнюк избавиться от психических проблем для победы над раком

22.04 / В МВД сообщили о запрете на въезд в Россию для 122 иностранцев…

27.11 / Эксперт: Лукашенко нужно сделать так, чтобы из Белоруссии не получилась вторая Украина

01.09 / Первый полет на орбиту корабль Илона Маска Starship может совершить в 2021 году

22.09 / Регина Тодоренко: «Я испытывала чувство вины из-за редкого общения с сыном»

04.08 / Мнение: Мир который я хочу потерять. Легенда PEUGEOT

08.09 / Врачи назвали лучшие продукты, избавляющие от головной боли

18.02 / Ремонт у соседей – Личное мнение

27.09 / Лучший антисептик – из сиси! – Личное мнение

28.07 / Виктория Кохана. Вдохновение в пустыне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика