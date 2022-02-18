Мнение: Набег

«В Кургане 16 февраля около 15:00 двое лиц, представившихся сотрудниками полиции из Кабардино-Балкарской республики, скрутили Вадима Попова, посадили в «Ладу» без номеров и увезли в неизвестном направлении», — сообщил сегодня Ura.ru отец похищенного Михаил Попов. По его словам, полицейские с Кавказа предъявили постановление следователя отдела МВД по Черекскому району КБР.

Кавказские эмираты переходят к традиционному набеговому хозяйствованию. Классическая экономика бедной периферии: набег и возвращение с добычей. Что лучше любых парадных отчетов говорит о двух вещах: критическом сдвиге обстановки на периферийных территориях и ползучем распаде страны на удельные княжества, улусы и эмираты. Распад идет как по территориальному, так и по корпоративно-отраслевому принципу, когда крупная корпорация по сути является хозяином той или иной территории, на которой не действуют никакие законы, кроме тех, которые устанавливает она.

И в это же время миллиарды сжигаются на военные упражнения окончательно свихнувшегося геостратега. Что будет он делать — знают только толпы насекомых в его голове. Но точно одно — к интересам страны это не будет иметь ни малейшего отношения.

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