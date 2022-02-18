Бенефис для королевы

В театре Пушкина юбилей народной артистки Веры Алентовой отметили премьерой спектакля «Мадам Рубинштейн».

Режиссёр спектакля Евгений Писарев намеренно не взял для постановки классическую бенефисную пьесу. Ему вместе с Верой Валентиновной хотелось открыть для зрителя принципиально новый текст и образ. Поэтому выбрали пьесу австрийского драматурга Джона Мисто, раньше она в Москве не ставилась. Однако примечательна в этом материале не столько его новизна, сколько четко обозначенное соприкосновение образов Веры Алентовой и её героини — Хелены Рубинштейн.

Вера Алентова. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Хелену Рубинштейн не просто родоначальница современной косметологии, подарившая женщинам макияж, но и одна из первых успешных бизнесвумен. Путь её к мировой славе был не простым. Хелена родилась в 1871 году в еврейском районе Кракова в небогатой семье. Казалось, что ее единственный дорога — это удачный брак. Но она выбрала для себя другую судьбу, и в 24 года сбежала в Вену с дюжиной баночек крема, заложивших фундамент империи красоты. Целеустремленная, строгая, красивая — её обожали и ненавидели, но её стойкостью и успехом восхищались все.

Почему этот образ, как мне кажется, подходит Вере Алентовой? Возможно, потому, что судьба актрисы отчасти соприкасается с судьбой её героини. Она тоже родом из небольшого города и несмотря на принадлежность к актерской семье, на сцену попала не сразу, успев поучиться в медицинском институте и поработать на меланжевом комбинате. Но Вера с детства мечтала об актерской карьере, начала с того, что организовала дворовый театр, в котором была примой. Её целеустремлённость и стойкость привели её в школу-студию МХАТ, а потом помогли добиться всесоюзного признания. Эти качества роднят её с мадам Рубинштейн и, кстати, с Катей Тихомировой, которую она сыграла в фильме «Москва слезам не верит». Это сильные личности, чтобы их сыграть, у актрисы у самой должен быть железный стержень внутри. Строгость и жесткость, присущая Хелене Рубинштейн, у Алентовой тоже есть: она выражается в серьёзном отношении к профессии.

Ещё в самом начале спектакля «Мадам Рубинштейн» голос режиссера Евгения Писарева (а он сопровождает нас на протяжении всего действия) объявляет, что задачи отобразить эпоху, в которую жила Хелена Рубинштейн, не стояло.

Спешу обрадовать тех, кто не любит спектакли «на современный лад»: в данном случае это совершенно не мешает восприятию. Атмосфера на сцене чем-то напоминает недавно вышедший фильм «Дом Гуччи»,

поскольку нынешнему зрителю уже трудно представить состоятельного человека без этих признаков роскоши. Кроме того, это история без времени — такая гражданка может появиться в любую эпоху.

Пьесу Джона Мисто переводчики Ольга Варшавер и Татьяна Тульчинская адаптировали для российского зрителя. Это сделано тонко и изобретательно, особенно в речевых характеристиках. Будучи не сильно образованной, мадам говорит довольно просторечно и постоянно путает слова в крылатых выражениях: например, говорит «язык не воробей» вместо «слово не воробей». И таких примеров масса, но авторы хотят сказать, что это совершенно не помешало Хелене Рубинштейн достичь колоссального мирового успеха. Яркой деталью стала краковская колбаса, подчеркивающая польское происхождение героини: она хранит её в сейфе, носит с собой повсюду, ломает пополам и ест в самых неожиданных местах.

Особого внимания заслуживают костюмы Веры Алентовой. Художнику по костюмам Виктории Севрюковой прекрасно удалось создать образ женщины, для которой красота — это смысл жизни. Образ получился собирательный, он включает в себя сразу несколько знаменитых «бизнесвумен». За счёт чёрно-белого парика актрисы сразу возникает ассоциация с Круэллой, а некоторые элементы гардероба актрисы — точная копия вещей Миранды Пристли, которую сыграла Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada».

Одна зрительница в антракте сказала мне, что бенефисный спектакль Веры Алентовой «Апельсины и лимоны» 5 лет назад показался ей менее удачным, не было так смешно, как сегодня. На шутки в зале реагировала и молодежь, и старшее поколение, однако назвать постановку комедией сложно. В спектакле заключена глубокая душевная боль. У Хелены Рубинштейн был очень тяжёлый характер, она, добившись мирового успеха, не могла добиться любви даже от собственных детей, возможно, потому что не скрывала от них: «Я уважаю твоё мнение, если оно совпадает с моим».

Любви не романтической, а человеческой Хелену учит её телохранитель Патрик О`Хиггинс (Дмитрий Власкин/Артём Ешкин). Он единственный не боится сказать ей правду, за что она ему благодарна, за это она его и терпит – как телохранитель он никудышный: нескладный, колено прострелили на войне, да ещё и постоянно цепляет молодых мальчиков. Но он единственный из приближённых Хелены, который остался с ней до самой смерти.

В спектакле всего три актёра. В центре — Хелена Рубинштейн, а по обе стороны от неё — главный союзник и главный оппонент — ещё одна дива косметологии, Элизабет Арден (Ольга Науменко). Этого достаточно, чтобы раскрыть характер героини с принципиально разных сторон. Есть ещё один внесценический персонаж — сын Хелены — Хорас. Событие, случившее с ним во втором акте, кардинально меняет характер героини и её отношение к людям. Что это за событие я предпочту не раскрывать, чтобы вам было интереснее смотреть, но одно можно сказать наверняка: в этот момент раскрывается вся актёрская палитра Веры Алентовой.

Безусловно, ключевые черты Хелены Рубинштейн — чудовищная работоспособность и абсолютная любовь к своему делу.

Даже на смертном одре она работает напротив окна, из которого её видит конкурент. Нельзя показывать свою слабость! Даже умирая, единственное, о чём она думала — это судьба её компании и то, сухая или жирная кожа у ангелов. Возможно, счастье может заключаться и в этом.

Бенефис бесспорно удался — материал позволил проявить весь актёрский арсенал актрисы. Тяжёлые драматичные моменты прикрыты тонким юмором, поэтому настроение зрителей постоянно меняется — заскучать или серьёзно загрустить не удастся. Этот спектакль из тех, о которых вспоминаешь долго.

Катя Тарарак,

специально для «Новой»

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