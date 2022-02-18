 

Зеленский заявил, что иностранные армии не будут сражаться за украинцев

18.02.2022, 2:56, Новости дня
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В случае военного конфликта РФ и Украины иностранные солдаты не будут сражаться на украинской стороне, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все же прагматичные. Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим: «Спасибо!» Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия, то будем не готовы. Мы точно этого не хотим», – сказал Зеленский в интервью агентству РБК-Украина.

В ходе этого же интервью глава страны говорил об отказе Киева идти на прямые переговоры с Луганском и Донецком, так как это ничего не решит, считает Зеленский.

Далее президент заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были составлены бездарно и поставили Киев и проигрышную ситуацию. 



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