Зеленский заявил, что иностранные армии не будут сражаться за украинцев

В случае военного конфликта РФ и Украины иностранные солдаты не будут сражаться на украинской стороне, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все же прагматичные. Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим: «Спасибо!» Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия, то будем не готовы. Мы точно этого не хотим», – сказал Зеленский в интервью агентству РБК-Украина.

В ходе этого же интервью глава страны говорил об отказе Киева идти на прямые переговоры с Луганском и Донецком, так как это ничего не решит, считает Зеленский.

Далее президент заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были составлены бездарно и поставили Киев и проигрышную ситуацию.