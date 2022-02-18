 

Маск сравнил канадского премьера с Гитлером

18.02.2022, 2:56, Новости дня
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, поддерживающий протест дальнобойщиков в Канаде, сравнил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с Адольфом Гитлером.

Маск опубликовал в Twitter мем с Гитлером – над фотографией лидера нацистской Германии была надпись «Хватит сравнивать меня с Джастином Трюдо», а ниже – «У меня был бюджет». Позднее Маск удалил твит без объяснения причин, передает Reuters.

Он отреагировал на сообщение портала CoinDesk о том, что правительство Канады пресекает криптовалютные транзакции, направленные на помощь дальнобойщикам, передает РИА «Новости».

Музей Аушвиц-Биркенау, который находится на месте нацистского концлагеря Освенцим, и Американский еврейский комитет осудили Маска за твит, пишет Guardian.

Напомним, Трюдо ввел в стране чрезвычайное положение из-за протестов дальнобойщиков. В свою очередь министр финансов Христя Фриланд ввела обязательную сертификацию для всех программ по сбору средств и пообещала блокировать без суда счета, с которых протестующим будут переводиться деньги.



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