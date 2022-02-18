 

В военных академиях США выросло число жалоб на сексуальные домогательства

18.02.2022, 2:56, Новости дня
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На фоне возвращения к очным занятиям во время пандемии коронавируса в военных академиях США резко выросло число зарегистрированных случаев сексуальных домогательств, сообщают СМИ.

Как указывает ABC, их число растет, несмотря на новые программы по предотвращению подобных инцидентов. Отмечается, что число сообщений о домогательствах и сексуальном насилии снизилось в период отмены очных занятий в 2019–2020 учебном году. Однако один высокопоставленный представитель оборонного ведомства США заявил, что в случае продолжения очных занятий количество сообщений, вероятно, увеличилось бы. Указывается, что в 2020–2021 учебном году число зарегистрированных случаев таких инцидентов оказалось выше, чем в 2018–2019 учебном году.

Как следует из доклада Пентагона, общий скачок связан с ситуацией в Академии ВВС США и Военной академии США (Вест-Пойнт), где в 2020–2021 учебном году зарегистрировано 131 инцидент (год назад – 88, два года назад – 122). 

Жертв в академиях поощряют сообщать о нападениях, и они иногда рассказывают о нежелательных сексуальных контактах, которые произошли за несколько лет до начала учебы в академии. Если включить эти эпизоды, а также те, в которых участвовали учащиеся, но о которых сообщили лица, не входящие в состав учебных заведений, то общее количество сообщений составит 161.

Официальные лица заявили, что трудно определить, какое влияние на ситуацию оказала пандемия. Во многих случаях бары, рестораны и другие подобные заведения в окрестностях кампусов могли быть закрыты или менее доступны.



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