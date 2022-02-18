Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую. Большая часть поселка обесточена – ВГА

Из-за обстрела в большей части поселка нет электроэнергии, горят два дома на пересечении улиц Ватутина и Магистральной, пострадавших нет.

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что обстрел велся из тяжелого вооружения, сообщает ТСН.

ВИДЕОВидео: LBTV / Youtube

Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате обстрела повреждены три дома. В двух местах – на улицах Магистральная и Сиреневая – перебит газопровод. В одном случае это спровоцировало пожар.

В ГСЧС подтвердили, что в результате вечернего обстрела никто не пострадал.

По данным пресс-службы операции Объединенных сил ВСУ, по состоянию на 22.00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений режима прекращения огня, 39 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Контекст:

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики обстреливают, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, населенные пункты, которые находятся под контролем Украины.

Около 9.00 боевики обстреляли из тяжелого вооружения детский сад в Станице Луганской. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, их эвакуировали, сообщили в оперативно-тактической группировке “Север”. В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии.

В ВСУ отметили, что боевики пытаются обвинить в этой провокации украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.

В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку в Луганской области, один из снарядов попал во двор лицея, где находились 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод высокого давления.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по фактам обстрела Станицы Луганской и Врубовки.

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