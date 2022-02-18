Компания AMD представила новый процессор, который по мощности превосходит даже Intel

AMD – довольно известная на рынке компания, занимающаяся производством электроники. Производитель радует своими результатами: на недавней выставке CES владельцы компании рассказали, что в будущем планируют использовать особую встроенную графику RDNA2, которая позволит наслаждаться современными играми с разрешением в 1080 пикселей. Там же была презентована модель Ryzen 9 6980HX.

Однако об аппаратном обеспечении U-серии для ультрапортативных компьютеров создатели умолчали. Как выяснилось позже, AMD утаили самые интересные детали для интриги пользователей. Большие изменения ожидают линейку Ryzen 6000. Среди основных плюсов разработчики отметили увеличение качества ядра Zen 3+, а также 6-нанометровый техпроцесс.

Также было отмечено, что у 15-ваттных чипов серии U была значительно увеличена эффективность. Их продукт, по словам создателей, гораздо мощнее 28-ваттного оборудования Intel одиннадцатого поколения и запросто займет его место на рынке.