Забор на границе Польши и РФ появился со стороны Калининградской области

Забор на российско-польской границе построили со стороны Калининградской области, со стороны Польши забора пока нет, но польская сторона планирует его строить, отметил руководитель пресс-службы правительства российского региона Дмитрий Лысков.

«С нашей стороны забор есть, со стороны Польши – нет. Они планируют строить», – сказал Лысков РИА «Новости».

Он добавил, что речь идет о строительстве именно забора, а не стены. Ранее о планах построить ограждение говорил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич

О планах строить стену на границе с Калининградской областью в 2017 году заявляла Литва, губернатор региона Антон Алиханов предложил тогда стране поставлять кирпичи для ее строительства. Позже на границе между странами появился проволочный забор.

Ранее забор Польша начала строить на границе с Белоруссией, спасаясь от мигрантов.