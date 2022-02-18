Киргизия попросила Россию упростить процедуру медосмотра мигрантов

Отдельный коридор для мигрантов из стран ЕАЭС для прохождения обязательного с 29 декабря 2021 года медицинского освидетельствования попросила открыть Киргизия, сообщили в пресс-службе МИД этой страны.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе, с начала года наблюдаются трудности прохождения вышеназванных процедур гражданами Киргизии. В настоящее время все обязательные процедуры для киргизстанцев, пребывающих в Москве и Московской области, проводят в многофункциональных миграционных центрах, где наблюдаются большие очереди.

«Семнадцатого февраля 2022 года в МИД РФ направлена нота посольства КР (Кыргызской Республики) в РФ с просьбой оказать содействие в открытии отдельного коридора для граждан государств-членов ЕАЭС в уполномоченных учреждениях РФ по проведению медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования, в том числе в миграционном центре «Сахарово», – сообщил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что внешнеполитическое ведомство Киргизии и посольство в РФ «продолжают непрерывную работу с российской стороной по урегулированию и упрощения процедуры прохождения медицинского освидетельствования и дактилоскопии, в соответствии с законодательством России».

Напомним, иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу; соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 29 декабря 2021 года.