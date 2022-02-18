 

Киргизия попросила Россию упростить процедуру медосмотра мигрантов

18.02.2022, 2:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отдельный коридор для мигрантов из стран ЕАЭС для прохождения обязательного с 29 декабря 2021 года медицинского освидетельствования попросила открыть Киргизия, сообщили в пресс-службе МИД этой страны.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе, с начала года наблюдаются трудности прохождения вышеназванных процедур гражданами Киргизии. В настоящее время все обязательные процедуры для киргизстанцев, пребывающих в Москве и Московской области, проводят в многофункциональных миграционных центрах, где наблюдаются большие очереди.

«Семнадцатого февраля 2022 года в МИД РФ направлена нота посольства КР (Кыргызской Республики) в РФ с просьбой оказать содействие в открытии отдельного коридора для граждан государств-членов ЕАЭС в уполномоченных учреждениях РФ по проведению медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования, в том числе в миграционном центре «Сахарово», – сообщил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что внешнеполитическое ведомство Киргизии и посольство в РФ «продолжают непрерывную работу с российской стороной по урегулированию и упрощения процедуры прохождения медицинского освидетельствования и дактилоскопии, в соответствии с законодательством России».

Напомним, иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу; соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 29 декабря 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Циклон нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморье

18.08 / CNN – «после нас правительство продержалось три года» — говоря об Афганистане, русские не забыли «уколоть» США

23.12 / “Хулиганка”. 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах

20.08 / Активисты передали в СБУ и СНБО заявление и документы о сотрудничестве GlobalMoney с банками РФ и “властью” в ОРДЛО

05.03 / Незначительные негативные реакции на вакцину от коронавируса в Украине зафиксированы в 1,2% случаев – Степанов

13.07 / MSNBC – Белый дом напомнил об ошибках одного из главных инфекционистов США, чтобы не следовать его советам

02.08 / Бывшие инженеры SpaceX работают над первым коммерческим электрокатером

02.01 / Deutschlandfunk – отказ Германии от АЭС — верное решение

26.01 / В минобороны Болгарии заявили, что не не будут воевать на Украине

25.02 / В Украине выпустили 14-томник Леси Украинки без цензуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика