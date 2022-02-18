Макаревич заявил, что ему очень трудно жить в России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал в соцсетях, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.

«И вот что я не могу понять – как мы все это терпим?» – сообщил Макаревич в Facebook. По его словам, «нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости». «Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит: а сам-то? Не нравится – чемодан – вокзал – Израиль! И сам терплю. С колоссальным трудом», – добавил он.

Напомним, в 2020 году Макаревич рассказал, что его раздражает и что радует в России. Кроме того, Макаревич составил «примерный список тех, кто и перед кем срочно должен преклонить колено».