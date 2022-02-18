 

Боевики на Донбассе сознательно увеличили количество обстрелов перед заседанием Совбеза ООН – Резников

18.02.2022, 1:44, Новости дня
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Обстрелы, которые ведут боевики сегодня, в Минобороны называют провокационными. 

“Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совбеза ООН, в ходе которого будет рассмотрен вопрос выполнения Минских договоренностей. Следует отметить увеличение количества прицельных обстрелов, которые создают опасность для мирных жителей, в том числе детей. В то же время, Российская Федерация наращивает информационную кампанию по привлечению оккупационных администраций для обоснования расширения масштабов вооруженной агрессии против нашего государства”, – заявил Резников. 

Он рассказал, что представители Украины в Совместном центре по контролю и координации “провели все необходимые процедуры реагирования” и задействовали механизмы на уровне мониторинговой миссии ОБСЕ. 

“Ожидаем, что соответствующая информация будет отражена в отчетах СММ ОБСЕ. Мы неукоснительно соблюдаем все взятые на себя обязательства и принимаем меры для обеспечения безопасности наших граждан. Также мы информируем международных партнеров. Совместно с коллегами из других ведомств мы обеспечим максимальный доступ украинских и иностранных СМИ в места обстрелов, мы максимально прозрачны. Будет сделано все, чтобы предоставить миру объективную информацию о том, кто действительно нарушает Минские договоренности и не хочет мира. Все случившиеся сегодня факты должны быть расследованы. Это позволит более эффективно действовать в будущем с целью поддержания режима прекращения огня”, – добавил глава Минобороны. 

Заседание Совбеза ООН, которое прошло 17 февраля, было посвящено Минским договоренностям по урегулированию конфликта на Донбассе. Также там обсуждали обращение Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину о признании “ЛДНР”. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, но в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушениях режима прекращения огня по состоянию на 19.00, 38 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По информации штаба, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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