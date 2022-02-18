Эксперт нашел способ распознавания размазанного текста на изображениях

Дэн Петро из компании Bishop создал особый инструмент, с помощью которого можно восстановить текст, зашифрованный с помощью пикселей.

Его методика предельна проста, но является самой совершенной среди всех существующих. Для получения результата мужчина предлагает делить исходный текст на несколько частей и подбирать нужные буквы, перебирая все возможные символы. Так постепенно можно выстроить слова и даже размазанные предложения.

Программа Unredacted подставляет разные символы по очереди, а после превращает их в пиксели. Далее идет сравнение размытого символа с тем, что изображено на зашифрованной картинке. Таким образом программа выстраивает целую фразу и выдает конечный результат. Дэн Петро рекомендует пользователям, желающим скрыть какую-либо информацию на фото, использовать для этого обычный черный квадрат. Это единственный способ полной зашифровки.