Самолет Air Moldova написал «Расслабьтесь» в небе у границы с Украиной

Пилот пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании Air Moldova траекторией полета написал в небе у границы с Украиной слово «Relax» («Расслабьтесь»), свидетельствуют данные сайта Flightradar, который отслеживает передвижения самолетов.

Слово «Relax» длиной 128 км было написано в воздухе в 40 км от границы с Украиной. Самолет вылетел из Кишинева, провел в воздухе час и 40 минут, после чего вернулся в аэропорт. За его полетом наблюдали свыше 30 тыс. человек. «Теперь мы расслабились», – приводит Znak.com сообщение представителей проекта.

Now we’re relaxed. https://t.co/zhtzH7lQ9O pic.twitter.com/ozsd8dIbJx

— Flightradar24 (@flightradar24) February 17, 2022

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» РФ на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» РФ на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.