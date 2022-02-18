 

Верховная Рада Украины после вето Зеленского повторно приняла закон о криптовалютах

18.02.2022, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Регулятором рынка виртуальных активов будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (кроме активов, обеспеченных валютными ценностями). Комиссия будет формировать государственную политику в этой сфере, определять порядок обращения виртуальных активов, выдавать разрешения и проводить финансовый мониторинг.

“Сегодня потенциал мировой криптоиндустрии определяется миллиардами инвестиций. Темпы роста опережают традиционные отрасли экономики. В Украине рынок виртуальных активов может оказаться мощным сектором цифровой экономики. Благодаря принятому закону, мы имеем все шансы быть передовой страной для развития бизнеса в этой инновационной сфере”, – отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Контекст:

Народные депутаты приняли закон “О виртуальных активах” 8 сентября 2021 года. Закон должен упорядочить нормативно-правовое регулирование рынка виртуальных активов (криптовалют) и их участников.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены. После принятия закона о легализации криптовалюты в Украине появилась возможность создать прозрачный рынок виртуальных активов, рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко. Он тогда сообщил, что Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег.

5 октября Зеленский вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями. Глава государства предложил, чтобы виртуальными активами занимался уже существующий регулятор – Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / “Токаев обладает всей полнотой власти. Слухи о конфликте в элите беспочвенны”. Назарбаев впервые прокомментировал протесты в Казахстане

06.06 / В Белоруссии заявили о подготовке комплекса ответных мер на санкции ЕС

03.08 / Стало известно о пользе арбузов при коронавирусе

14.12 / В МЧС опровергли сообщение о пожаре в Парке Горького в Москве

06.07 / В Раде предупредили об окончательном развале Украины

12.08 / Хабаровский край при Фургале потерял 43 позиции в рейтинге инвестклимата

22.03 / Нижегородцев приговорили к длительным срокам за убийство беременной девушки

08.09 / Ricoh Imaging выпускает новую компактную камеру за 999 долларов

29.11 / NBC – штамм «омикрон» привёл к «транспортному хаосу» по всему миру

11.07 / Трамп пообещал дать гражданство США «мечтателям»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика