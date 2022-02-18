 

Компания Intel анонсировала дату выхода первых дискретных видеокарт

18.02.2022, 0:56, Новости дня
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17 февраля стала известна дата релиза видеокарт Arc Alchemist от Intel. Постоянные клиенты компании могут радоваться, поскольку ноутбуки с дискретными картами нового поколения можно будет приобрести уже в первом квартале нынешнего года. Настольные компьютеры смогут испробовать обновления во втором квартале 2022 года, а вот выход видеокарт для рабочих станций затянется до третьего квартала.

В планах у компании продать 4 миллиона новых карт в этом году. В третьем квартале прошлого года в продажу поступило 12,7 миллиона дискретных видеокарт. Также стало известно, что Intel готовит еще одну новинку – видеокарты Celestial для самых продвинутых клиентов компании.

Стоит отметить, что компания Intel до недавнего времени выпускала исключительно встроенные решения для ноутбуков и компьютеров. Первая партия дискретных видеокарт вышла на рынок в прошлом году.



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