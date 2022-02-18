Пользователи остались недовольны вышедшей на ПК игрой Total War: Warhammer 3

17 февраля пользователи ПК наконец-то смогли испробовать игру Total War: Warhammer 3. Однако процесс не вызвал у геймеров восторга: игроки пожаловались на наличие большого количества недочетов, постоянных вылетов и других неполадок. Китайские пользователи и вовсе снижают программе рейтинги в Steam.

Основной проблемой игры, по мнению пользователей, стала рекламная компания. Стало известно, что перед выходом, разработчики выдали стримерам-геймерам первые копии игры. Однако они поступали нечестно и кидали игрокам спойлеры. Это вызвало волну негатива со стороны пользователей.

Создатели игры извинились перед геймерами и пообещали, что подобных инцидентов больше не произойдет. Тем не менее китайские игроки всё так же громят рейтинги Total War: Warhammer 3. Причиной такой реакции стало вовсе не качество игры, а ужасная рекламная кампания.