Всё равно победила – Личное мнение

Очевидно, что в женском фигурном катании у России просто нет соперников. Как нет их в художественной гимнастике и в синхронном плавании.

Лучшая на сегодня фигуристка планеты Камила Валиева, затравленная расследованиями, отстранениями и показаниями в суде, просто не выдержала. Сдали нервы.



Фото: Соцсети

После первого неудачного приземления, программа Валиевой рассыпалась. Три падения.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова — большая умница.



Фото: Соцсети

Да и Трусова, хоть больше занимается на льду акробатикой, а после устроила истерику с воплями, что ненавидит и не выйдет больше на лёд (смотреть на это осторожно), тоже молодец — отпрыгала свои четверные на серебро.

То же, что произошло с Камилой, просто не лезет ни в какие рамки. Всем очевидно, что как бы спортсменка ни была подготовлена, нервы решают больше.

Если вас травят. Если вам угрожают дисквалификацией. Если вам говорят, что в случае победы вас даже не наградят, а только сильнее продолжат шельмовать. Если вы понимаете, что свою невиновность доказать в нынешних условиях фактически не выйдет даже у самого невинного человека, у вас тоже не выдержат нервы.

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15-летняя девочка посвятила свою жизнь спорту. Стала не просто одной из, а действительно лучшей.

И тут, прилетев на главный праздник спорта, Камила столкнулась с травлей. Виновна? Нет? Да какая там кому разница!

Я считаю, что сорванная программа Камилы, всё равно — победа. Она вышла, она откаталась, и даже в таких условиях она заняла четвёртое место.

А вы что думаете?

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