Британия призвала Путина отвергнуть предложение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Глава российского государства Владимир Путин «должен отвергнуть» предложение Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщил министр по Европе и Северной Америке британского МИДа Джеймс Клеверли.

На заседании Совбеза ООН по теме выполнения минских соглашений Клеверли заявил, что предложение Госдумы «подорвало бы минские соглашения» и «должно быть отвергнуто в соответствии со взятыми» Россией «обязательствами», передает РИА «Новости».

Лондон выразил поддержку минским соглашениям, одобренным резолюцией 2202 СБ ООН, которая, по словам Клеверли, «подтвердила полное уважение» СБ «суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Великобритания считает, что «все стороны по-прежнему несут ответственность за полное выполнение своих обязательств и стремление к мирному урегулированию конфликта». Лондон «осуждает действия, предпринятые российской Думой, предложившей президенту РФ признать Луганскую и Донецкую области независимыми».

В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что предложение Госдумы «демонстрирует вопиющее пренебрежение обязательствами РФ по минским соглашениям». По ее словам, «если бы эта просьба была удовлетворена, это стало бы дальнейшим посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины». Согласие с предложением Госдумы «сигнализировало бы о прекращении минского процесса и продемонстрировало бы решение РФ выбрать путь конфронтации вместо диалога», сообщила министр.

Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы, но пока не ответил на него. Президент России, говоря об обращении депутатов, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.