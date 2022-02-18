 

На полицейских напали в метро в Москве

18.02.2022, 0:44, Новости дня
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Двое мужчин в метро устроили драку с полицейскими, когда правоохранители попросили их пройти в комнату полиции для установления личности, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Иванова рассказала, что инцидент произошел на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии. По ее словам, один из мужчин «на законные требования представителей власти» ответил «категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции». Второй мужчина «умышленно нанес одному полицейскому удар ногой» по телу, а другому несколько ударов рукой по голове, после чего скрылся.

Как сообщили в СК, подозреваемый 2000 года рождения задержан на месте, ведется розыск второго. Открыто уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, по которому преступникам грозит до пяти лет лишения свободы, передает РИА «Новости».



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