Hill – США перебросили в Германию истребители F-35 для укрепления обороноспособности НАТО

США направили в Германию истребители F-35 для того, чтобы повысить обороноспособность Североатлантического альянса, пишет The Hill. Как отмечается в статье, Вашингтон пошёл на этот шаг в связи с тем, что РФ до сих пор сохраняет на границе с Украиной военный контингент из более чем 150 тыс. военнослужащих.



AP

Соединённые Штаты направили в Германию истребители F-35 для усиления обороны НАТО, пишет The Hill со ссылкой на Командование резерва ВВС США.

Самолёты были переброшены на авиабазу Шпангдалем вместе с пилотами и обслуживающим персоналом из 388-го и 419-го истребительных авиаполков.

F-35A Lightning II — это самые современные истребители, имеющиеся в распоряжении США, способные выполнять, как заявили в американских ВВС, «разнообразные задачи по сдерживанию агрессии и защите союзников в случае неудачного сдерживания».

«Развёртывание американских F-35A на авиабазе Шпангдалем повышает обороноспособность Североатлантического союза и усиливает нашу способность действовать сообща, — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке. — Мы сталкиваемся с динамичной обстановкой, и это развёртывание значительно усилит нашу поддержку обороны НАТО».

Как поясняет The Hill, этот шаг Вашингтона связан с тем, что у РФ на границе с Украиной всё ещё развёрнуто более 150 тыс. военнослужащих.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил в среду, что РФ дополнительно разместила на границе с Украиной до 7 тыс. военнослужащих, и охарактеризовал заявления Москвы об отводе войск как «ложные».