В убийстве замглавы управления автодорог Тамбовской области заподозрили его пасынка

В Тамбове задержан подозреваемый в убийстве заместителя главы управления автодорог региона Виктора Вакульчика, им оказался пасынок убитого, сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержан житель 1991 года рождения, подозреваемый в убийстве Виктора Вакульчика. Он является его приемным сыном», – сказал Жданов ТАСС.

Он добавил, что с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы преступления.

В СК сообщили, что Вакульчик был убит в подъезде собственного дома в Тамбове утром 14 февраля, когда шел на работу. По данным ведомства, убийца нанес не меньше восьми ударов ножом. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Расследование взял на контроль Центральный аппарат СК России.

В феврале в Свердловской области 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве малолетнего сына, этот поступок якобы был совершен после того, как та приревновала 24-летнего мужа к соседке.