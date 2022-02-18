 

Киев пожаловался на «провокации» в Донбассе

18.02.2022, 0:00, Новости дня
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Украинская сторона не видит «полномасштабной» военной операции со стороны России, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он утверждает, что в Донбассе якобы происходят «провокации» со стороны России.

По версии Данилова, «провокации» предпринимаются, чтобы Украина «начала мощно отвечать» и дала повод «обвинить» ее в том, чего она «делать не собирается». Данилов призвал Киев быть сдержанным, чтобы не поддаваться провокациям, и заявил, что украинская армия к этой ситуации «абсолютно готова», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».

Командующий украинской силовой операцией в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что «ситуация остается напряженной в течение всего дня». Киев утверждает, что продолжает фиксировать обстрелы своих позиций в Донбассе, в том числе в районе Станицы Луганской. По его словам, украинские силы полностью контролируют ситуацию и «в ответ открывают огонь только тогда, когда действительно существует угроза военнослужащим».

Тем временем представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще четыре нарушения режима прекращения огня». Украинские силовики вели обстрел в направлении населенных пунктов Молодежное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники, используя противотанковые управляемые ракеты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, передает РИА «Новости».

Напомним, впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию Донбасса. Текущая эскалация конфликта со стороны ВСУ может свидетельствовать о проведении подготовительных мероприятий к наступательным действиям.



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