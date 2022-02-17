 

NBC – «мы не уйдём» — протестующие в Оттаве дальнобойщики намерены стоять до конца

17.02.2022, 23:38, Новости дня
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разрешил полиции воспользоваться чрезвычайными полномочиями для разгона «Конвоя свободы» в Оттаве, однако протестующие водители грузовиков не намерены снимать блокаду, пишет NBC. Они обещают, что будут до конца бороться против обязательной вакцинации и других антиковидных мер, чувствуя поддержку со стороны родных, друзей и других жителей Канады.

После того, как премьер-министр Джастин Трюдо воспользовался чрезвычайными полномочиями, протестующие у стен канадского парламента торжественно пообещали продолжить оккупацию.

УЭЙН НАРВИ, участник протеста: Они могут заморозить наши активы, они могут снять страховку с наших машин, но знаете что? Мы здесь, всё это не имеет значения. Местные жители выходят на улицу в нашу поддержку. Так что они (правительство. —  ИноТВ) могут делать что хотят, могут играть в любые игры, которые хотят,  мы не уйдём. И этот дом на колёсах доставил меня из самого Брансуика, где меня поддержали другие люди, друзья, семья. Мне полагалось здесь быть. Мы здесь на мирном (протесте. —  ИноТВ), с большой любовью, и мы будем держать оборону.

Протестующие в Оттаве и по всей стране выступают против обязательной вакцинации водителей грузовиков и других антиковидных мер предосторожности.

ЭРИК МЮЛЛЕР, участник протеста: Я останусь здесь сколько потребуется. Я так много обещал улыбающимся лицам, семьям, детям. И они отчаянно просили меня: «Пожалуйста, пожалуйста, останься!» Я честный человек и выполняю обещания.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.



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