Олимпийская чемпионка Анна Щербакова: “Желания бросить спорт никогда не было, но случались сложные моменты”

Спорт

С девяти лет я тренируюсь у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно с ней я поняла, что фигурное катание – моя профессия, моя жизнь. Ее подход заключается в том, что тренер полностью вкладывается в спортсмена и ожидает увидеть такую же самоотдачу.

Желания бросить спорт никогда не было. Но случались сложные моменты – например, после перелома ноги. Тогда я должна была впервые выйти на международные соревнования и, конечно, очень переживала, что вылетела из борьбы на целый сезон. Восстановиться было сложно и физически, и морально. Пришлось возвращать уверенность в себе. Но, пережив это, я стала сильнее.

Платье, Ruban; украшения, Pandora

Главные достижения на данный момент – победы на чем­пионатах России и, конечно, на чемпионате мира. Из-за пандемии турнир дался всем очень тяжело. К сожалению, не получилось подойти к нему на пике формы, но все боролись до последнего.

В российском фигурном катании, особенно в женском одиночном, огромная конкуренция. Чтобы показывать результат, нужно быть психологически устойчивым, делать все, чтобы эмоции не влияли на твои прокаты. Ко мне такая уверенность пришла в прошлом сезоне. Несмотря на борьбу на катке, фигуристки поддерживают друг друга за его пределами. Каждая понимает, какой ценой даются победы.

Платье, By Malene Birger; украшения, Pandora

Группа поддержки

В фигурное катание я пришла благодаря своей старшей сестре Инне. Меня записали в секцию за компанию с ней. Спустя какое-то время она сконцентрировалась на учебе, а я осталась в спорте.

Близким спортсмена приходится нелегко: все крутится вокруг выступлений, приходится подстраиваться под график. Но родные поддерживают меня во всем. Мама посещает почти все тренировки, ездит на соревнования. Папа помогает разбираться с финансами. Мы приняли решение хранить призовые, но сейчас я пробую вкладывать часть в акции, интересно получить такой опыт.

В моей группе поддержки не только члены семьи, но и болельщики. Они присутствуют на выступлениях, подходят в перерывах, поздравляют с праздниками. Такое отношение очень мотивирует. Можно вспомнить много приятных моментов: например, этап Гран-при в Китае или недавнее шоу в “Мегаспорте”, когда после моего проката неожиданно на лед полетело огромное количество одинаковых плюшевых мишек.

Комбинезон, Dior; топ, WOS; украшения, Pandora

Красота

Когда прихожу домой после тренировки, хочется только одного – сразу лечь спать. Но я всегда стараюсь уделить время уходу: наношу маски для лица, увлажняющие кремы. Не забываю и о волосах: с детства мечтала отрастить определенную длину, сейчас регулярно подравниваю кончики, использую различные средства, чтобы волосы оставались сильными. Окрашивание не делаю – натуральный цвет меня полностью устраивает.

На соревнованиях мы сами себе визажисты, самостоятельно придумываем образы. Методом проб и ошибок я научилась делать макияж, который мне нравится. Чаще всего он стандартный, но могу добавить пару цветовых акцентов в зависимости от программы. Прически также делаю сама. Для девочек сбор на соревнования сложнее, чем для мальчиков. Нужно выделить время на подготовку образа, в моем случае – часа два. Привыкла собираться спокойно, никуда не торопясь.

МАКИЯЖ: тональный крем Watertone; хайлайтер Ultra HD Soft Light; рассыпчатая пудра Metal Powder; увлажняющая сыворотка для губ Ultra HD Lip Booster. Все — Make Up For Ever

В обычной жизни могу нанести макияж, но неяркий. Все зависит от настроения. Так же и с выбором парфюмерии: мне часто дарят различные ароматы, особенно люблю духи из Японии.

Я не сижу на диетах, просто стараюсь питаться правильно и сбалансированно. Мне важно поддерживать определенный вес, чтобы быть в форме, выполнять прыжки. На тренировках трачу очень много калорий, просыпается аппетит. Некоторые спортсмены отказываются от еды перед выступлением, но я, наоборот, лучше чувствую себя, когда пообедаю.

Личное время

В следующем году я оканчиваю школу. Первое образование, которое хочу получить после, – тренерское. Мне действительно хочется не только попробовать себя в роли спортсмена, но и научиться передавать опыт другим. Задумываюсь и о втором высшем, но хочу определиться со сферой чуть позже, есть время.

У меня не так много выходных, и провожу я их спокойно, восстанавливаюсь перед тренировками. Если говорить про отпуск, который выпадает на весну, он, наоборот, проходит максимально активно. Люблю путешествовать, отдыхать на море и пробовать что-то новое. В этом году была в Дубае, впервые прыгнула с парашютом.

Комбинезон, Genny; украшения, Pandora

Цирковая трапеция, теннис, баскетбол, бадминтон – нравятся разные активности, но профессионально заниматься чем-то, кроме фигурного катания, поздно. Люблю следить за соревнованиями по художественной гимнастике, болею за наших спортсменок. Мы периодически видимся – на базе в Новогорске, где они тренируются круглый год.

Из-за огромного количества тренировок чаще всего меня можно увидеть в спортивной одежде. Но по особым случаям – например, банкет, жеребьевка – люблю носить более женственные образы. Могу надеть платье, туфли на каблуке, кулон – у меня есть любимая цепочка, подарок родителей на день рождения.

ТЕКСТ, ПРОДЮСЕР: Анна Федюнина

ФОТО: Дарья Ганихина

СТИЛЬ: Мария Колосова

МАКИЯЖ: Дмитрий Гринько/Make Up For Ever

ПРИЧЕСКИ: Карина Войтович/салон Belka/L’Oreal Professionnel

АССИСТЕНТ СТИЛИСТА: Хабиб Сулейманов

ЮВЕЛИРНЫЕ ТРЕНДЫ

Массивные цепи, открытые браслеты-бэнглы, сочетание оттенков золота, серебра и бронзы – в этом сезоне так просто проявлять себя с помощью украшений

1. Серьги-кольца “Логомания”, Pandora Signature. 2. Кулон Moments Pandora O, Pandora. 3. Колье Pandora Me, Pandora. 4. Серьги-кольца “Асимметричные сердца любви”, Pandora. 5. Колье “Логомания”, Pandora Signature. 6. Колье “Логомания”, Pandora Signature. 7. Кольцо “Логомания”, Pandora Signature. 8. Браслет “Сияние”, Pandora Timeless. 9. Браслет-цепочка Pandora Rose, Pandora. 10. Кольцо Gold Heart, Pandora Timeless. 11. Открытые браслеты-бэнглы “Логомания”, Pandora Signature. 12. Кольцо “Сферы”, Pandora. 13. Кольцо “Логомания”, Pandora Signature