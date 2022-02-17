Мнение: Зарисовка с натуры

“Вчера краем глаза видел женский биатлон, по телеку в фитнес-клубе. Как раз самый финиш застал.

Значит, показывают снежную лыжную трассу, на снегу обозначение финишной ленточки, вокруг толпится народ. Появляется, как я понял, лидер. Накатывает этак не спеша на финиш, камера дает панораму – за лидером никого. То есть вообще нет – даже на горизонте никого не видно. Перед финишем лидер пижонски приостанавливается, вздымает вверх руки, чуть ли не раскланивается с публикой; потом совсем уж вальяжно пересекает-таки ленточку. Дают крупно: симпатичная немка, рот до ушей, даже не особо запыхалась. К ней все бегут с поздравлениями, она стоит, приветственно машет всем руками, раздает воздушные поцелуи – словом, сладкий миг триумфа.

Пауза.

Ждем-с. Тут появляется второй лыжник. Эта тоже катит весело, широко, привольно, с явным удовольствием от процесса. Что характерно – тоже в полном одиночестве. Эту я запомнил – от Словакии, с типично словацкими ФИО – Анастасия Кузьмина. Финиширует так же вальяжно, такое впечатление, что начинает позировать еще до того. Всё повторяется: шикарная девушка, дышит ровно, улыбка во все 32 зуба. Раскланивается, обнимается, машет руками, позирует фотографам уже на пару с победительницей. Слов не слышно, но понятно, что вокруг веселье, шутки и смех.

Опять пауза.

Тут появляется бронзовый призер. Всё как в театре. Третья девица тоже не выглядит особо уставшей, но вид у нее хмуроват. Сухо приветствует, сухо кивает – ну и веселья вокруг нее поменьше. А чего радоваться, мол – ну, всего лишь бронза…

И вот после третьей к финишу наконец приближается группа – три лыжницы. Видно, что они пыхтят, сопят, еле-еле переставляют палки с лыжами, равновесие держат с трудом. Наконец, кое-как доползают до финиша – и буквально тут же, как подкошенные, рушатся сразу за “ленточкой” на снег. Грудь у них ходит ходуном, рты с трудом ловят воздух, вид безумный – ну точно рыбы, которых рывком вытянули на сушу.

Словом, полное впечатление, что ЭТИ действительно только что изо всех сил пробежали 10 км по сильно пересеченной местности. Среди них – как раз две россиянки, доблестно завоевавшие 5 и 6-е места…

Камера отъезжает от безвольно валяющихся на снегу потных неудачниц, которые, похоже, даже на четвереньки встать не в состоянии. Она показывает более интересное – награждение победительниц! Девчонки – немка, “словачка” и суховатая третья – уже выстроились на импровизированном пьедестале, стилизованном под пни. Их лица сияют, они веселы, элегантны, пышут счастьем и оптимизмом. Медали принимают с невинным и трогательным кокетством.

И после этого вы мне будете рассказывать, что на этой Олимпиаде не применяется допинг?? (2010)

ЖЖ навел – что я это написал в этот же день РОВНО 12 лет назад. Годы идут – ничего не меняется…