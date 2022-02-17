«Зенит» проиграл «Бетису» в футбольной Лиге Европы

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и «Бетисом» (Севилья) завершился поражением российского клуба, сообщают информационные агентства.

Петербургский клуб проиграл домашний матч со счетом 2:3. Мячи в составе испанской команды забили Гвидо Родригес, Виллиан Жозе и Андрес Гуардадо. «Зенит» ответил голами Артема Дзюбы и Малкома. Ответная игра пройдет 24 февраля в Севилье, передает РИА «Новости».

Напомним, в Лиге чемпионов «Зенит» стал третьим в своей группе (первым стал итальянский «Ювентус», вторым – английский «Челси», четвертым – шведский «Мальме»). В результате клуб получил путевку в плей-офф ЛЕ. «Бетис» занял второе место в своей группе в Лиге Европы.