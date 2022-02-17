Российская сборная осталась на девятом месте в медальном зачете ОИ

В общем медальном зачете Олимпиады российская сборная, на счету которой пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград, по-прежнему занимает девятое место, сообщают информационные агентства.

Первое место сохраняет Норвегия (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), на втором расположилась Германия (10 золотых, семь серебряных и пять бронзовых), третьими идут США (восемь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых). При этом по общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 26 медалями, уступая только команде Норвегии (29), передает ТАСС.

Напомним, в четверг российская фигуристка Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, гражданка России Александра Трусова заняла второе место, а Камила Валиева после давления, оказанного на нее из-за скандала с допинг-пробой, стала только четвертой.