 

Российская сборная осталась на девятом месте в медальном зачете ОИ

17.02.2022, 23:16, Новости дня
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В общем медальном зачете Олимпиады российская сборная, на счету которой пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград, по-прежнему занимает девятое место, сообщают информационные агентства.

Первое место сохраняет Норвегия (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), на втором расположилась Германия (10 золотых, семь серебряных и пять бронзовых), третьими идут США (восемь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых). При этом по общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 26 медалями, уступая только команде Норвегии (29), передает ТАСС.

Напомним, в четверг российская фигуристка Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, гражданка России Александра Трусова заняла второе место, а Камила Валиева после давления, оказанного на нее из-за скандала с допинг-пробой, стала только четвертой.



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