 

“Финляндизация” Украины неприемлема – глава минобороны Германии

17.02.2022, 22:46, Новости дня
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“Существуют красные линии, за которые мы не можем заходить, как бы долго мы ни вели переговоры. Такими красными линиями являются суверенитет Украины, международное право, а также право выбирать, в какой альянс (Украине) вступать”, – отметила она.

Контекст:

Политический термин “финляндизация” возник во второй половине XX века для характеристики советско-финских отношений в период после Второй мировой войны. Он означал строгий нейтралитет Финляндии во время холодной войны, закрепленный в договоре этой страны с СССР, заключенном в 1948 году, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне.

The New York Times сообщал 8 февраля, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы заявил журналистам, что “финляндизация” Украины была “одной из моделей на столе” для ослабления напряженности с Россией.

Позже Макрон опроверг, что употреблял такой термин. Во время его совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве журналистка “Bloomberg” спросила у французского президента: “Вчера вы сказали, что финляндизация Украины является одной из опций. Что Вы имели в виду?

“Я говорил наоборот, что мы не можем прекратить политику открытых дверей НАТО, потому что для многих стран будет проблема – в частности, для Финляндии. Но я никогда не применял такой категоризации по отношению к Украине. Я не знаю, откуда вы это взяли”, – ответил Макрон.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 11 февраля напомнил, что “финляндизация” была в Украине до 2014 года, что привело к войне в Донбассе и оккупации Россией Крыма, сообщала “Украинская правда”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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