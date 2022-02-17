Украина привержена мирному разрешению конфликта с РФ, но в случае эскалации будет защищаться – постпред Украины при ООН

“Украина заявляет о приверженности мирному разрешению российско-украинского конфликта дипломатическим путем. Украина хочет мира, безопасности и стабильности не только для себя, но и для всей Европы. В то же время хочу подчеркнуть, что если Россия выберет путь эскалации, Украина будет защищаться”, – заявил он.

По словам Кислицы, нужно и дальше использовать все политические возможности для деэскалации.

“Нужно оживить нормандский формат и трехстороннюю контактную группу. Это необходимые шаги. И в обоих [переговорных форматах] Украина и Россия являются сторонами конфликта. И они создают широкую возможность для прямого диалога. Это тот диалог, которого Россия продолжает избегать”, – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина готова продолжить диалог во всех форматах, в том числе в нормандском на уровне лидеров государств.

“Мы сожалеем, что РФ не готова к проведению саммита “Нормандской четверки”, – сказал постпред.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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